Украинский агроэкспорт увеличился на 321 млн долларов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По результатам января 2019 года экспорт продукции АПК составил 1,7 млрд долларов и продемонстрировал рост почти на 22,5%.
Об этом рассказала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.
Читайте также: Почти половина экспорта Украины идет в Евросоюз – Порошенко
“По результатам первого месяца 2019 года украинский аграрный экспорт продолжил рост и увеличился на 321 млн долларов по сравнению с январем 2018 года”, – отметила и.о. министра.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
РФ назвала условия для транзита газа через УкраинуВчера, 10:30 - 2325 17
В ГФС назвали самые дорогие и самые дешевые растаможенные авто на "еврономерах"Вчера, 09:00 - 2326 7
Перекрытие Шулявского путепровода: как изменятся маршруты транспортаВчера, 14:00 - 1581 6
Я не слезу с поставщиков газа, пока не поставят всем счетчики - ГройсманВчера, 19:20 - 367 4
Телетрейд: отзывы о пассивном доходе с признанным лидером на финансовых рынкахВчера, 16:26 - 451 4
Forbes назвал имя самого богатого человека планетыВчера, 10:00 - 2551 2
В ГФС назвали самые дорогие и самые дешевые растаможенные авто на "еврономерах"Вчера, 09:00 - 2326 7
РФ назвала условия для транзита газа через УкраинуВчера, 10:30 - 2325 17
Банковские карты Visa будут выпускаться по новым стандартамВчера, 15:45 - 2206 3
Гройсман установил лимит на стоимость отопленияВчера, 16:00 - 2187 3
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)28.02.2019, 13:10 - 2088 2
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 1313 1
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 1124 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 2018
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 6048 5