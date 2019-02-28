Украинский агроэкспорт увеличился на 321 млн долларов

По результатам января 2019 года экспорт продукции АПК составил 1,7 млрд долларов и продемонстрировал рост почти на 22,5%.

Об этом рассказала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.

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“По результатам первого месяца 2019 года украинский аграрный экспорт продолжил рост и увеличился на 321 млн долларов по сравнению с январем 2018 года”, – отметила и.о. министра.