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Почти половина экспорта Украины идет в Евросоюз - Порошенко

Почти половина экспорта Украины идет в Евросоюз - Порошенко

Почти половина экспорта Украины идет в страны Европейского союза, и эта тенденция будет расти.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время Совета регионального развития в Одессе.

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“Сейчас уже 42,6 % экспорта Украины — это Европейский союз. Точно уверен, что в ближайшее время вырастет до 50%”, – сказал глава государства.

Он отметил, что слишком сильный удар по экономике Украины нанесла война. “Война, из-за которой мы потеряли чуть ли не четверть промышленного потенциала государства”, – подчеркнул Порошенко.

В то же время, он заверил, что Украина выстояла, нашла альтернативу на рынках Европейского союза.

По материалам УКРИНФОРМ
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