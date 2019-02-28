Почти половина экспорта Украины идет в Евросоюз - Порошенко

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Почти половина экспорта Украины идет в страны Европейского союза, и эта тенденция будет расти.
Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время Совета регионального развития в Одессе.
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“Сейчас уже 42,6 % экспорта Украины — это Европейский союз. Точно уверен, что в ближайшее время вырастет до 50%”, – сказал глава государства.
Он отметил, что слишком сильный удар по экономике Украины нанесла война. “Война, из-за которой мы потеряли чуть ли не четверть промышленного потенциала государства”, – подчеркнул Порошенко.
В то же время, он заверил, что Украина выстояла, нашла альтернативу на рынках Европейского союза.
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