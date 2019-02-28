Uber купит конкурента за $3 млрд

Руководство компании Uber Technologies приняло решение купить конкурента, представляющего аналогичные услуги на Ближнем Востоке. Речь идет об арабской компании Careem Networks.

Такая информация стала известна информагентству Bloomberg от собственных источников.

Читайте также: Таксисты Uber смогут выкупить акции своей компании

Uber и Careem договорились о сделке и вышли на финишную прямую в переговорах. Однако официально о сделке в $3 млрд обещают сообщить на протяжении месяца.

Эта покупка говорит о том, что Uber внимательно присматривается к рынку Ближнего Востока, который представляет крупнейший инвестор компании – суверенный фонд Саудовской Аравии. Игроки рынка утверждают, что пока сделка не совершена, существует риск ее срыва. К слову, обе компании не комментируют свое слияние.

Справка Finance.ua:

В Careem подключено более 1 млн водителей, сервис работает не менее чем в 100 городах на Ближнем Востоке.