Uber купит конкурента за $3 млрд

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Руководство компании Uber Technologies приняло решение купить конкурента, представляющего аналогичные услуги на Ближнем Востоке. Речь идет об арабской компании Careem Networks.
Такая информация стала известна информагентству Bloomberg от собственных источников.
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Uber и Careem договорились о сделке и вышли на финишную прямую в переговорах. Однако официально о сделке в $3 млрд обещают сообщить на протяжении месяца.
Эта покупка говорит о том, что Uber внимательно присматривается к рынку Ближнего Востока, который представляет крупнейший инвестор компании – суверенный фонд Саудовской Аравии. Игроки рынка утверждают, что пока сделка не совершена, существует риск ее срыва. К слову, обе компании не комментируют свое слияние.
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