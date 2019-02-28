Таксисты Uber смогут выкупить акции своей компании

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Руководство международных сервисов такси Uber и Lyft предоставило своим водителям возможность принять участие в первичном публичном размещении акций (IPO), которое запланировано на 2019 год.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
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Как отмечает издание, по результатам работы компании премируют наиболее добросовестных и давно работающих сотрудников, а те, в свою очередь, могут приобрести акции по цене IPO на льготных условиях — дешевле, чем для других инвесторов.
Uber распространяет данную программу на сотрудников по всему миру, однако купить акции смогут не все из-за ограничений американского законодательства.
На сегодняшний день IPO компаний Uber и Lyft считают наиболее перспективными публичными предложениями за последние годы. Они доминируют на американском рынке служб такси.
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