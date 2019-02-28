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Таксисты Uber смогут выкупить акции своей компании

Таксисты Uber смогут выкупить акции своей компании

Руководство международных сервисов такси Uber и Lyft предоставило своим водителям возможность принять участие в первичном публичном размещении акций (IPO), которое запланировано на 2019 год.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

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Как отмечает издание, по результатам работы компании премируют наиболее добросовестных и давно работающих сотрудников, а те, в свою очередь, могут приобрести акции по цене IPO на льготных условиях — дешевле, чем для других инвесторов.

Uber распространяет данную программу на сотрудников по всему миру, однако купить акции смогут не все из-за ограничений американского законодательства.

На сегодняшний день IPO компаний Uber и Lyft считают наиболее перспективными публичными предложениями за последние годы. Они доминируют на американском рынке служб такси.

По материалам Дело
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