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Uber Eats «не насытился» в Австрии

Uber Eats «не насытился» в Австрии

Американская онлайн-служба доставки еды Uber Eats совсем скоро свернет свою работу в Австрии.

Об этом сообщает австрийское издание Der Standard.

Около двух лет назад в Вене открылось гастрономическое подразделение провайдера транспортных услуг Uber. Курьерам с черно-зелеными рюкзаками осталось ездить по улицам Вены только до 7 марта.

Похоже, Uber Eats не выстоял в тройном поединке с оранжевыми боксами Lieferservice с одной стороны и малиновыми Foodora – с другой. Слишком сильными оказались его соперники, которые по-прежнему продолжат доставлять готовые блюда из пункта А в пункт В.

Онлайн-платформа не оправдала своих бизнес-ожиданий из-за жесткой конкуренции, пишет в своем блоге Uber Eats.

В то же время, многие эксперты отрасли причиной неудачи компании в столице Австрии считают ее агрессивную ценовую политику.

Впрочем, в Uber Eats заявляют, что бизнес в остальной части Европы развивается хорошо, и намерены остаться в данной географической широте.

По сообщению швейцарской газеты Handelszeitung, в текущем году компания рассматривает запуск услуг в Цюрихе (Швейцария).

Напомним, летом прошлого года Uber сообщил о запуске в Украине онлайн-сервиса по доставке еды Uber Eats. В настоящее время идет его тестирование и активный набор персонала.

По материалам Finance.UA
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