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США отключили систему тотальной слежки - NYT

США отключили систему тотальной слежки - NYT

Агентство национальной безопасности США (АНБ) отключило систему, которая анализирует звонки и смс-сообщения американских граждан.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на помощника по вопросам национальной безопасности лидера Республиканской партии в Палате представителей США Люка Марри.

“Агентство национальной безопасности США тайком отключило систему, которая анализирует звонки и смс-сообщения американских граждан на территории страны, таким образом остановив контроверсийную программу по приватности и верховенству права, действовавшую после атак 11 сентября (2001 года – ред.)”, – говорится в сообщении.

По словам Марри, Агентство уже несколько месяцев не пользовалось этой программой, и администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, не будет просить Конгресс продлить срок ее действия, который истекает в конце этого года.

Программа слежки была введена бывшим президентом США Джорджем Бушем через несколько недель после террористических атак 11 сентября 2001 года. Она должна была помогать отслеживать соучастников причастной к атакам террористической организации “Аль-Каида”.

О самой программе стало известно только в 2013 году, когда экс-сотрудник АНБ Сноуден обнародовал данные о программе. Это вызвало большой общественный резонанс в США.

По материалам УКРИНФОРМ
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