Xiaomi решила не бороться за рынок изгибаемых смартфонов

Компания придерживается более осторожного подхода в продвижении новой технологии.

Представитель Xiaomi Донован Сунг объяснил это тем, что компания считает технологию и рынок не готовыми к выпуску коммерческих решений, и потому не собирается пока делать анонсов. Компания работает с различными форматами устройств и добилась некоторого прогресса в этом отношении.

Заявление Xiaomi подразумевает, что, по мнению компании, технология пока ещё не позволяет создавать достаточно надёжные и привлекательные аппараты. Несмотря на восторги и интерес публики, которые вызвали новые смартфоны, многие обратили внимание и на недостатки в виде складок на экранах Galaxy Fold и Mate X в месте изгибов, существенного зазора у Fold в сложенном состоянии, закономерного отсутствия привычного твёрдого защитного стекла и так далее. Не говоря уже о том, что цены передовых аппаратов начинаются с $2000.

Вместо этого Xiaomi пока делает главную ставку на 5G как очередную и близкую к воплощению технологию. Скептики сомневаются в значительном влиянии 5G на смартфоны в ближайшем будущем.

Сунг отметил, что стандарт связи 4G позволил появиться новым приложениям и сервисам на мобильных устройствах – например, потоковому видео. Он считает, то же самое произойдёт и с 5G, но пока никто не знает в полной мере, какую форму примут эти новые службы.