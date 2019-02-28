Xiaomi решила не бороться за рынок изгибаемых смартфонов

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Компания придерживается более осторожного подхода в продвижении новой технологии.
Представитель Xiaomi Донован Сунг объяснил это тем, что компания считает технологию и рынок не готовыми к выпуску коммерческих решений, и потому не собирается пока делать анонсов. Компания работает с различными форматами устройств и добилась некоторого прогресса в этом отношении.
Заявление Xiaomi подразумевает, что, по мнению компании, технология пока ещё не позволяет создавать достаточно надёжные и привлекательные аппараты. Несмотря на восторги и интерес публики, которые вызвали новые смартфоны, многие обратили внимание и на недостатки в виде складок на экранах Galaxy Fold и Mate X в месте изгибов, существенного зазора у Fold в сложенном состоянии, закономерного отсутствия привычного твёрдого защитного стекла и так далее. Не говоря уже о том, что цены передовых аппаратов начинаются с $2000.
Вместо этого Xiaomi пока делает главную ставку на 5G как очередную и близкую к воплощению технологию. Скептики сомневаются в значительном влиянии 5G на смартфоны в ближайшем будущем.
Сунг отметил, что стандарт связи 4G позволил появиться новым приложениям и сервисам на мобильных устройствах – например, потоковому видео. Он считает, то же самое произойдёт и с 5G, но пока никто не знает в полной мере, какую форму примут эти новые службы.
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