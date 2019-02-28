НБУ назвал тарифы, которые повысились в начале года

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В первый месяц 2019 года в Украине повысились тарифы на отопление, горячую и холодную воду, канализацию, телефонные услуги.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль.
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“Темпы роста административно регулируемых цен увеличились (до 18,7% г/г по сравнению с 18,0% г/г в декабре 2018 года). В январе ожидаемо повысились тарифы на отопление, снабжение горячей и холодной воды, канализацию, телефонные услуги и увеличились акцизы на табачные изделия”, – сообщили в НБУ.
Кроме того указано, что ускорился рост стоимости проезда в железнодорожном транспорте (до 20,8% г/г) – “прежде всего вследствие роста цен на дополнительные услуги”.
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