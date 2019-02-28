За месяц гривна укрепилась на 3,2% - НБУ

За февраль гривна укрепилась к доллару на 3,2% – до 26,86 грн/долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

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В то же время, по отношению к евро гривна за этот период укрепилась на 3,8%, – до 30,66 грн/евро.

Согласно данным НБУ, с начала года гривна укрепилась к доллару на 3%, по отношению к евро – на 3,3%.

По информации регулятора, доходность гривневых облигаций внутреннего госзайма в феврале оставалась на высоком уровне, что способствовало притоку иностранных портфельных инвестиций и, вместе с увеличением объемов поступлений экспортеров, преобладанию ревальвационного тренда на валютном рынке.