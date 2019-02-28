За месяц гривна укрепилась на 3,2% - НБУ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
За февраль гривна укрепилась к доллару на 3,2% – до 26,86 грн/долл.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
Читайте также: НБУ вводит в обращение новые 500 гривен
В то же время, по отношению к евро гривна за этот период укрепилась на 3,8%, – до 30,66 грн/евро.
Согласно данным НБУ, с начала года гривна укрепилась к доллару на 3%, по отношению к евро – на 3,3%.
По информации регулятора, доходность гривневых облигаций внутреннего госзайма в феврале оставалась на высоком уровне, что способствовало притоку иностранных портфельных инвестиций и, вместе с увеличением объемов поступлений экспортеров, преобладанию ревальвационного тренда на валютном рынке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может потерять транзит газа: Коболев рассказал, как решить проблему6 ч. назад - 1963 17
Депутаты предложили создать 5-ю группу специально для IT-ФЛП5 ч. назад - 2519 16
Гройсман сказал, что именно тормозит украинские реформы5 ч. назад - 1201 13
Украина стала одним из лидеров в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населенияВчера, 14:00 - 3693 13
В Украине выпуск сигарет уменьшился почти в полтора раза13 ч. назад - 732 8
Автомобили, которые украинцы сдают на утилизацию (инфографика)Вчера, 21:00 - 6488 4
В феврале продажи новых авто снизились: какие марки выбирают украинцыВчера, 16:00 - 3804
Samsung обвинили в копировании циферблатов дорогих часов14 ч. назад - 2603 1
Депутаты предложили создать 5-ю группу специально для IT-ФЛП5 ч. назад - 2519 16
"Северный поток-2": сооружено уже две трети газопровода8 ч. назад - 2055 1
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)28.02.2019, 13:10 - 1676 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 1173 1
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 1031 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1897
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 5753 5