Конъюнктура для украинских экспортеров улучшилась в начале года, - НБУ

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В феврале 2019 года на мировых товарных и финансовых рынках продолжали преобладать позитивные новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем.
Об этом сообщается в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” Национального банка.
Как отмечается в обзоре, в результате мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров улучшилась, а мировые фондовые индексы выросли.
В частности, с начала февраля цены на сталь на всех региональных рынках росли. Весомыми факторами были введение с 2 февраля Еврокомиссией окончательных ограничений на импорт металлопродукции; сокращение объемов производства стали Индией, которая является вторым мировым производителем; активизация экономики Китая после окончания новогодних праздников и увеличения спроса на сталь в рамках подготовки к зимней олимпиаде 2022 года. Дополнительным фактором поддержки цен на сталь рост цен на железную руду.
Как отмечается в обзоре, в феврале цены на кукурузу оставались на практически неизменном уровне благодаря относительному равновесию между спросом и предложением на рынке. Однако цены на пшеницу после достижения очередного пика в начале февраля из-за временного ухудшения погодных условий в США резко снизились. Активизация спроса со стороны Египта, Эфиопии, Сирии и Алжира сдерживала цены на пшеницу от еще большего падения.
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