Текущий счет платежного баланса сведен с профицитом $0,4 млрд благодаря существенному сужению дефицита торговли товарами.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка.

Читайте также: Прибыль украинских банков в январе составила 5,5 млрд грн – НБУ

В НБУ отметили, что наращивание поставок продовольственных товаров и возобновления роста объемов экспорта металлургической продукции способствовало ускорению наращивания объемов экспорта товаров (до 9,1%).

«Вместе с тем стоимостные объемы импорта оставались практически на уровне прошлого года (выросли на 1,2%). Это обусловлено сокращением закупок энергоносителей и определенным ослаблением внутреннего спроса на импортируемые товары на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке», — говорится в обзоре.

В отличие от предыдущих месяцев, в январе Украина была чистым кредитором внешнего мира – $0,5 млрд.

В частности рост объемов чистых внешних активов частного сектора перевесил приток капитала по государственному сектору. Последний сформировался благодаря инвестициям нерезидентов в гривневые ценные бумаги.

Сальдо сводного платежного баланса было близким к нулю, а международные резервы с начала 2019 года по состоянию на конец января почти не изменились – $20,8 млрд.