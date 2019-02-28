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Браузер Microsoft получил новый режим

Браузер Microsoft получил новый режим

Microsoft выпустила обновление для Edge на платформе Android

Версия получила номер 42.0.2.3333, а её главным нововведением стала поддержка режима «картинка в картинке» для мобильных устройств.

Для работы этого режима необходима версия Android не ниже 8.0.

В числе других изменений в новой версии говорится об общих исправлениях ошибок и улучшении производительности приложения.

Microsoft хоть и не смогла выпустить полноценную мобильную операционную систему, которая была бы сравнима с Android и iOS, но успешно продвигает свои «офисные» и другие приложения на сторонних платформах. Это позволило компании занять лидирующую позицию, поскольку документы для Word, Excel, презентации и прочее лучше всего работают в фирменных приложениях.

В Microsoft Edge была добавлена функция, которая проверяет новости и предупреждает, если они фейковые. Подобная функциональность присутствует в десктопной версии, а также в виде расширений для браузеров Chrome, Firefox и Safari. Система работает не с помощью искусственного интеллекта. Фактчекинг проводят люди.

По материалам 3dnews.ru
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