Браузер Microsoft получил новый режим

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Microsoft выпустила обновление для Edge на платформе Android
Версия получила номер 42.0.2.3333, а её главным нововведением стала поддержка режима «картинка в картинке» для мобильных устройств.
Для работы этого режима необходима версия Android не ниже 8.0.
В числе других изменений в новой версии говорится об общих исправлениях ошибок и улучшении производительности приложения.
Microsoft хоть и не смогла выпустить полноценную мобильную операционную систему, которая была бы сравнима с Android и iOS, но успешно продвигает свои «офисные» и другие приложения на сторонних платформах. Это позволило компании занять лидирующую позицию, поскольку документы для Word, Excel, презентации и прочее лучше всего работают в фирменных приложениях.
В Microsoft Edge была добавлена функция, которая проверяет новости и предупреждает, если они фейковые. Подобная функциональность присутствует в десктопной версии, а также в виде расширений для браузеров Chrome, Firefox и Safari. Система работает не с помощью искусственного интеллекта. Фактчекинг проводят люди.
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