Wizz Air начал полеты из Киева в Германию

Украинская авиакомпания Wizz Air начала полеты по маршруту Киев – Бремен (Германия).

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Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Откуда будут выполниться рейсы – аэропорт Киев (Жуляны)

Когда начнет летать – с 1 марта 2019 года.

В марте будут вылетать по понедельникам и пятницам, а с апреля – еще и по вторникам и субботам.

Раннее сообщалось, что Wizz Air увеличил цену на оплату услуги приоритетной посадки и существенно поднял цену на регистрируемый багаж. Сейчас цена составляет от 5 до 17 евро.

Справка Finance.ua

Wizz Air насчитывает 89 самолетов Airbus A320 и A321.

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