Wizz Air начал полеты из Киева в Германию

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Украинская авиакомпания Wizz Air начала полеты по маршруту Киев – Бремен (Германия).
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Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Откуда будут выполниться рейсы – аэропорт Киев (Жуляны)
Когда начнет летать – с 1 марта 2019 года.
В марте будут вылетать по понедельникам и пятницам, а с апреля – еще и по вторникам и субботам.
Раннее сообщалось, что Wizz Air увеличил цену на оплату услуги приоритетной посадки и существенно поднял цену на регистрируемый багаж. Сейчас цена составляет от 5 до 17 евро.
Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.
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