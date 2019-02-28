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Subaru отзывает рекордное количество автомобилей по всему миру

Subaru отзывает рекордное количество автомобилей по всему миру

Японский автопроизводитель Subaru отзовет по всему миру около 2,3 млн автомобилей из-за проблем со стоп-сигналом.

Об этом сообщает Reuters.

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Как сообщается, в Subaru рассказали, что отзывают около 2 млн автомобилей популярных моделей Impreza и Forester в США, а также других государствах, в том числе 300 тысяч автомобилей в Японии для отладки проблем со стоп-сигналом”.

Отмечается, что отзыв касается автомобилей, произведенных между 2008 и 2017 годами и станет одним из крупнейших в истории компании.

По материалам РБК-Украина
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