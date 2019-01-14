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Японская Subaru остановила 60% производства

Японская Subaru остановила 60% производства

Производство на автосборочном комплексе Subaru в Японии, который выпускает 60% автомобилей компании, остановлено c 16 января после обнаружения бракованных комплектующих от одного из поставщиков.

На этой новости котировки Subaru упали на 4%, сообщает агентство Reuters.

Subaru не уточнила, когда возобновит производство.

По данным японской Asahi, речь идет о серьезном дефекте усилителя руля. Газета пишет, что недовыпуск, вероятно, превысил 10 000 автомобилей и уже начал сказываться на их поставках покупателям.

Дефектные детали могут быть обнаружены в моделях Forester, Impreza и XV.

Производство всех других авто тоже остановили, поскольку они построены на одной сборочной линии.

Справка finance.ua:

  • За день до остановки производства Subaru выпустила прогноз на 2019 год.
  • Компания планирует произвести 1,08 млн автомобилей (из них 650 000 в Японии) и продать 700 000 авто в США.
По материалам reuters.com
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