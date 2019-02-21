В прошлом году государство оплатило почти 38 000 больничных дней

В прошлом году за счет средств Фонда социального страхования Украины было осуществлено почти 38 тыс. дней временной нетрудоспособности граждан, что почти на 6% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

В течение 2018 года страховые компании направили в Фонд социального страхования заявления-расчеты для финансирования 37 759 242 дней временной нетрудоспособности граждан. Это на 5,7% больше, чем в 2017 году.

Напомним, в Украине 72,9% травмированных на производстве в 2018 году составили мужчины.