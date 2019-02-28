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Европейские железные дороги пересмотрели приоритеты развития

Европейские железные дороги пересмотрели приоритеты развития

Сообщество европейских железных дорог и инфраструктурных компаний (CER) на состоявшейся в Брюсселе генеральной ассамблее этой организации согласовало пять приоритетов в политике развития рельсового транспорта на 2019-2024 годы.

Этими пунктами CER будет руководствоваться при взаимодействии с новыми еврокомиссарами и членами Европейского парламента.

Главные приоритеты включают:

  • продвижение цифровых и инновационных технологий; усиление клиентоориентированности;
  • ликвидацию тепловозной тяги в Европе к 2050 году;
  • поиск потенциальных источников инвестиций в дополнение к программам финансирования из фондов ЕС и национальных бюджетов;
  • дальнейшее развитие евро-азиатского коридора и организацию регулярных сообщений между Европой и Азией.

CER также приняло ряд рекомендаций по поводу европейской транспортной политики, нацеленных на превращение железных дорог в основное звено европейской транспортной системы и экономики в целом со стабильной нормативной базой, устраняющей регуляторный дисбаланс в отрасли и между различными видами транспорта.

По материалам Центр транспортных стратегий
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