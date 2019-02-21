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Стал известен максимальный размер субсидии

Стал известен максимальный размер субсидии

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил максимальный размер субсидии. Он составляет 24 тысячи гривен.

Такие субсидианты живут в Харьковской области. Рева добавил, что такие суммы в наличной форме субсидианты будут получать до мая, или до конца отопительного сезона.

Средний размер субсидии на оплату услуг ЖКХ в Украине – 1681 грн.

Справка Finance.ua

  • С марта в Украине начнется выплата субсидий в наличной форме – еще одна модель монетизации субсидий.
  • “Живые” деньги для расчетов за коммунальные услуги будут выплачиваться непосредственно получателям субсидии.
По материалам Finance.UA
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