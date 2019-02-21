Стал известен максимальный размер субсидии

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министр социальной политики Андрей Рева сообщил максимальный размер субсидии. Он составляет 24 тысячи гривен.
Такие субсидианты живут в Харьковской области. Рева добавил, что такие суммы в наличной форме субсидианты будут получать до мая, или до конца отопительного сезона.
Средний размер субсидии на оплату услуг ЖКХ в Украине – 1681 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Андрей Зинченко: нормы потребления газа без счетчика. Февральская схватка двух ёокодзун (часть 3)Вчера, 16:30 - 1029 15
UDP Renewables запустила СЭС мощностью 13 МВт в Запорожской областиВчера, 14:15 - 652 12
Коболев перечислит все зарплаты и премии на благотворительностьВчера, 17:40 - 1226 11
"Нафтогаз" получил положительное решение арбитража в Гааге против РФВчера, 19:00 - 550 6
Эксперты пророчат Китаю стагнацию4 ч. назад - 536 3
Рева сообщил, на сколько в среднем в марте повысятся пенсии10 ч. назад - 4164 2
В Китае достраивают первый в мире горизонтальный небоскреб (фото)Вчера, 22:00 - 2385
Стала известна самая обеспеченная кандидат в Президенты (инфографика)5 ч. назад - 1702 1
Объект в Киеве продали на аукционе почти на 12000% дороже стартовой ценыВчера, 20:40 - 1061 1
НБУ оштрафовал "Мегабанк" на 6 миллионов за обналичку средствВчера, 18:30 - 1028
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)Позавчера, 13:10 - 1123 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 989 1
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 915 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1728
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 5219 4