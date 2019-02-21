Стал известен максимальный размер субсидии

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил максимальный размер субсидии. Он составляет 24 тысячи гривен.

Такие субсидианты живут в Харьковской области. Рева добавил, что такие суммы в наличной форме субсидианты будут получать до мая, или до конца отопительного сезона.

Средний размер субсидии на оплату услуг ЖКХ в Украине – 1681 грн.

Справка Finance.ua

С марта в Украине начнется выплата субсидий в наличной форме – еще одна модель монетизации субсидий.