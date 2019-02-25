Должностных лиц "Киевавтодора" будут судить за присвоение 8 млн гривен

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в городе Киеве завершило досудебное расследование по факту незаконного завладения тремя должностными лицами коммунальной корпорации “Киевавтодор” 8 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Как отмечается, следователи доказали, что в 2017 году заместитель генерального директора “Киевавтодора” совместно с двумя своими подчиненными по предварительному сговору с руководителем коммерческой подрядной структуры присвоили деньги, которые выделило государство на капитальный ремонт столичных дорог.

Пользуясь служебным положением, злоумышленники перечислили более 8 млн гривен на счета фиктивных предприятий за якобы выполнение ремонтных работ.

Следователи провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в коммунальной корпорации и ее структурных подразделениях. В результате процессуальных действий правоохранители изъяли документацию, подтверждающую причастность должностных лиц к преступной схеме. Правонарушителям объявили о подозрении, а на их имущество был наложен арест.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд. За присвоение и последующую легализацию полученных незаконным способом средств членам организованной преступной группы грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.