Должностных лиц "Киевавтодора" будут судить за присвоение 8 млн гривен

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Следственное управление Главного управления Национальной полиции в городе Киеве завершило досудебное расследование по факту незаконного завладения тремя должностными лицами коммунальной корпорации “Киевавтодор” 8 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Читайте также: НБУ раскрыл новую схему – «стань миллионером»
Как отмечается, следователи доказали, что в 2017 году заместитель генерального директора “Киевавтодора” совместно с двумя своими подчиненными по предварительному сговору с руководителем коммерческой подрядной структуры присвоили деньги, которые выделило государство на капитальный ремонт столичных дорог.
Пользуясь служебным положением, злоумышленники перечислили более 8 млн гривен на счета фиктивных предприятий за якобы выполнение ремонтных работ.
Следователи провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в коммунальной корпорации и ее структурных подразделениях. В результате процессуальных действий правоохранители изъяли документацию, подтверждающую причастность должностных лиц к преступной схеме. Правонарушителям объявили о подозрении, а на их имущество был наложен арест.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Обвинительный акт направлен в суд. За присвоение и последующую легализацию полученных незаконным способом средств членам организованной преступной группы грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коломойский вовсе перестал платить по кредитам "Приватбанка"Вчера, 11:00 - 4189 27
Бизнес выступил против налога на доходы по принципу "богатый платит больше" (таблица)Вчера, 20:00 - 2753 17
Украина может отменить безвиз с ИзраилемВчера, 16:45 - 2195 13
Не больше 15 тыс. грн: эксперт рассказал, кто пострадает от наличных ограничений НБУВчера, 21:30 - 16680 11
НБУ планирует сузить сферу использования наличных денегВчера, 13:00 - 1819 11
Не больше 15 тыс. грн: эксперт рассказал, кто пострадает от наличных ограничений НБУВчера, 21:30 - 16680 11
Стив Возняк: Мы наблюдаем рост ценности биткоинаВчера, 13:40 - 4873 1
ГФС с марта вводит в тестовом режиме новый электронный сервисВчера, 19:20 - 4294
Бизнес выступил против налога на доходы по принципу "богатый платит больше" (таблица)Вчера, 20:00 - 2753 17
Apple объяснила дороговизну iPhone12 ч. назад - 2509
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)Вчера, 13:10 - 668 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 842
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 860 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1624
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 4911 2