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Задолженность украинцев за коммуналку составляет 62 млрд грн - Госстат

Задолженность украинцев за коммуналку составляет 62 млрд грн - Госстат

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец января 2019 года составила 62,6 млрд грн, что на 7,0 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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На конец января 2019 года задолженность населения составляет:

  • за поставки природного газа составила 29,1 млрд грн,
  • за централизованное отопление и снабжение горячей воды – 20,0 млрд грн,
  • за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 4,1 млрд грн,
  • за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 3,1 млрд грн,
  • за вывоз бытовых отходов – 0,6 млрд грн, за поставку электрической энергии – 5,7 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в январе 2019 года составили 2693,2 грн.

Согласно данным Госстата, в январе 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 15,1 млрд грн (71,8% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии – 3,5 млрд грн (125,9%).

По материалам РБК-Украина
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