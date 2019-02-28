Задолженность украинцев за коммуналку составляет 62 млрд грн - Госстат

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Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец января 2019 года составила 62,6 млрд грн, что на 7,0 млрд грн больше, чем месяцем ранее.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
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На конец января 2019 года задолженность населения составляет:
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в январе 2019 года составили 2693,2 грн.
Согласно данным Госстата, в январе 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 15,1 млрд грн (71,8% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии – 3,5 млрд грн (125,9%).
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