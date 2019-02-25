Гройсман объяснил, почему цена газа по всей Украине одинаковая, а тепла - разная

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Стоимость тепла в украинских городах и поселках является прямой ответственностью местных органов власти, ведь подавляющее большинство котельных принадлежит муниципалитетам.
Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман.
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“Котельные в Украине – 99% принадлежат муниципалитетам и местным властям. Но приведу пример. Город Каменец-Подольский. 1 гКал там стоит 1200 грн. И это заслуга не правительства, а городского головы. А в городе Смела 1 гКал стоит – 2500 грн. Газ по цене одинаковый, а цена тепла разная», – отметил Гройсман.
И это, по его словам, также провоцирует неплатежи.
В то же время он заверил, что если у семьи есть объективные причины нехватки средств на оплату коммунальных услуг, “правительство имеет возможности такие семьи защитить”.
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