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Строить высотки теперь можно в сейсмоактивных зонах Украины - Парцхаладзе

Строить высотки теперь можно в сейсмоактивных зонах Украины - Парцхаладзе

Строить высотки теперь можно и в сейсмоактивных зонах Украины, но при условии соблюдения всех необходимых технических требований.

Такое заявление сделал министр регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в фейсбуке.

Как отметил министр, подавляющее большинство территории Украины имеет сейсмичность до 6 баллов. А есть отдельные регионы и районы в Закарпатской, Одесской областях и Крыму, где сейсмичность достигает 7 баллов. И, согласно действующим нормам ДБН, там не разрешается строить высотные здания – выше 73,5 метра.

Что изменилось – теперь там учитываются все жилые и общественные здания выше 73,5 м и все объекты со значительным классом последствий.

Когда вступает в действие – 1 мая 2019 года.

Что хотят сделать – установить новые требования к минимальной толщине перекрытия зданий – 200 мм (благодаря этому такие высотные дома можно будет безопасно возводить на территориях сейсмичностью более 6 баллов)

Справка Finance.ua

  • Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции действующих зданий, кварталов, микрорайонов.
По материалам Finance.UA
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