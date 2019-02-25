Строить высотки теперь можно в сейсмоактивных зонах Украины - Парцхаладзе

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Строить высотки теперь можно и в сейсмоактивных зонах Украины, но при условии соблюдения всех необходимых технических требований.
Такое заявление сделал министр регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в фейсбуке.
Как отметил министр, подавляющее большинство территории Украины имеет сейсмичность до 6 баллов. А есть отдельные регионы и районы в Закарпатской, Одесской областях и Крыму, где сейсмичность достигает 7 баллов. И, согласно действующим нормам ДБН, там не разрешается строить высотные здания – выше 73,5 метра.
Что изменилось – теперь там учитываются все жилые и общественные здания выше 73,5 м и все объекты со значительным классом последствий.
Когда вступает в действие – 1 мая 2019 года.
Что хотят сделать – установить новые требования к минимальной толщине перекрытия зданий – 200 мм (благодаря этому такие высотные дома можно будет безопасно возводить на территориях сейсмичностью более 6 баллов)
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Наблюдательный совет "Нафтогаза" продлил контракт Коболеву. Зарплата - 2 миллионаВчера, 10:00 - 2374 25
Шаги, что помогли Грузии занять 6 место в рейтинге легкости ведения бизнесаВчера, 08:45 - 1933 17
Коломойский вовсе перестал платить по кредитам "Приватбанка"Вчера, 11:00 - 3320 14
Украина может отменить безвиз с ИзраилемВчера, 16:45 - 1434 10
НБУ планирует сузить сферу использования наличных денегВчера, 13:00 - 1307 10
Не больше 15 тыс. грн: эксперт рассказал, кто пострадает от наличных ограничений НБУВчера, 21:30 - 5305 3
Стив Возняк: Мы наблюдаем рост ценности биткоинаВчера, 13:40 - 4518 1
Коломойский вовсе перестал платить по кредитам "Приватбанка"Вчера, 11:00 - 3320 14
ГФС с марта вводит в тестовом режиме новый электронный сервисВчера, 19:20 - 2956
Наблюдательный совет "Нафтогаза" продлил контракт Коболеву. Зарплата - 2 миллионаВчера, 10:00 - 2374 25
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)Вчера, 13:10 - 462 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 806
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 833 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1582
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 4815 2