В Сети показали, как бронеавтомобиль «Казак-2М1» проходит государственные испытания

Новейший бронеавтомобиль «Казак-2М1» проходит государственные испытания. Преодоление машиной брода, болотистой местности, зимнего бездорожья, десантирование через верх и множество других вопросов изучают специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

«Установлена полностью независимая подвеска, есть возможность блокировки всех колес. Машина достаточно проходимая — испытание проходимости проводили в местах для движения исключительно гусеничной техники«, — сообщил временно исполняющий обязанности начальника научно-исследовательской лаборатории автомобильной техники общевойскового назначения Геннадий Никифоров.



Также была протестирована работа имеющегося вооружения, которое устанавливается на крышу автомобиля в специальной турели.