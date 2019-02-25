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В Сети показали, как бронеавтомобиль «Казак-2М1» проходит государственные испытания

Новейший бронеавтомобиль «Казак-2М1» проходит государственные испытания. Преодоление машиной брода, болотистой местности, зимнего бездорожья, десантирование через верх и множество других вопросов изучают специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

«Установлена полностью независимая подвеска, есть возможность блокировки всех колес. Машина достаточно проходимая — испытание проходимости проводили в местах для движения исключительно гусеничной техники«, — сообщил временно исполняющий обязанности начальника научно-исследовательской лаборатории автомобильной техники общевойскового назначения Геннадий Никифоров.

Также была протестирована работа имеющегося вооружения, которое устанавливается на крышу автомобиля в специальной турели.

По материалам autonews.ua
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