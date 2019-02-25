Терминал F аэропорта "Борисполь" возобновит работу через месяц

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Терминал F международного аэропорта “Борисполь”, который был законсервирован в 2013 году, возобновит работу через месяц.
С 31 марта там будет базироваться флот украинского лоукостера SkyUp Airlines.
“Аэропорт «Киев» работает с нашими тяжелыми самолетами на пределе своих возможностей как с точки зрения их эксплуатации, так и с точки зрения эксплуатационных характеристик взлетной полосы. Поэтому нами было принято решение о размещении самолетов SkyUp Airlines на территории аэропорта «Борисполь», в терминале F, который после ремонта и некоторых изменений будет открыт в конце марта”, – сообщила пресс-служба авиакомпании.
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