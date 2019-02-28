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General Electric уволила 30 тысяч работников в 2018 году

General Electric уволила 30 тысяч работников в 2018 году

Число сотрудников General Electric Co. (GE), продолжившего реструктуризацию операций и продавшего ряд активов в 2018 году, сократилось на 30 тысяч.

На конец прошлого года количество рабочих мест в GE составило 283 тысячи, в том числе 97 тысяч в США.

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Сокращение рабочих мест пришлось главным образом на энергетическое подразделение GE, испытывающее проблемы в связи с избыточными производственными мощностями, которое было вынуждено продать часть своих операций фондам прямых инвестиций. Штат этого подразделения уменьшился на 24 тысячи, до 59,7 тысяч сотрудников.

Штат GE продолжит сокращаться в текущем году.

Новый CEO GE Ларри Калп в своем обращении к акционерам подчеркнул необходимость сокращения долговой нагрузки компании и упрочнение ее бизнеса, начиная с энергетического подразделения. В прошлом году GE списала активы подразделения GE Power на 23 млрд долларов.

Долг GE на конец 2018 года составил 110 млрд долларов по сравнению с 134,6 млрд долларов годом ранее. Примерно половина долга концерна приходится на долю подразделения GE Capital.

Калп пообещал направить на погашение долга порядка 30 млрд долларов, которые компания будет получать от продажи активов, в том числе от сделки по продаже операций в сфере биофармакологии компании Danaher Corp. за 21,4 млрд долларов, о которой было объявлено ранее в этом году.

По материалам Центр транспортных стратегий
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