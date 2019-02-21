General Electric продает фармацевтический бизнес за 21 миллиард долларов

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General Electric Co сообщила в понедельник, что продаст свой биофармацевтический бизнес компании Danaher Corp за 21 миллиард долларов.
Об этом пишет Рейтер.
Сделка знаменует крупнейшую продажу актива GE с того момента, как компания объявила о планах разделения конгломерата в июне прошлого года.
Выручка биофармацевтического бизнеса в 2018 году составила около 3 млрд долларов. Подразделение занимается производством инструментов и программного обеспечения, используемых в исследованиях и разработке лекарств.
“Продажа демонстрирует, что мы реализуем нашу стратегию, предпринимая обдуманные и целенаправленные действия, чтобы снизить леверидж и укрепить баланс”, – сказал глава компании Лоуренс Калп, объявляя о сделке.
Danaher разрабатывает технологические решения для стоматологической, медико-биологической, диагностической и экологической отраслей.
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