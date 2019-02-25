Стив Возняк: Мы наблюдаем рост ценности биткоина

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Недавно соучредитель Apple Стив Возняк высказался по поводу будущего биткоина и криптовалют.
В интервью Bloomberg Юсеф Гамаль Эль-Дин задал Возняку вопрос о том, как существенное ценовое падение стоимости биткоина повлияло на его отношение к криптовалютам.
«Я не считаю, что речь идет об обесценивании, скорее мы наблюдали, как создавались огромные суммы. Человеческая психология часто ведет к провалам на фондовом рынке, многие думают «черт возьми, мне пора уходить!» Людьми движет страх, а не здравый смысл. Считалось, что биткоин может вырасти до $ 40 000, а он поднялся до $ 20 000».
Возняк напомнил, что покупал биткоины ранее, но никогда не считал себя инвестором: «Я приобрел биткоин, чтобы поэкспериментировать, как с его помощью покупать и продавать вещи по всему миру, как путешествовать и находить рестораны, принимающие эту криптовалюту”.
Когда цена биткоина взлетела до небес, Возняк продал все монеты, чтобы не превратиться в человека, который беспрестанно следит за ценой актива. При этом он добавил, что “все еще экспериментирует с биткоином на новых устройствах”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шаги, что помогли Грузии занять 6 место в рейтинге легкости ведения бизнеса6 ч. назад - 1096 12
Киевлянам объяснили, как наказать нарушителя правил парковкиВчера, 19:00 - 2338 12
Наблюдательный совет "Нафтогаза" продлил контракт Коболеву. Зарплата - 2 миллиона5 ч. назад - 1296 11
В Украине не могут определиться, как переименовать шампанское и коньяк8 ч. назад - 1223 7
Коломойский вовсе перестал платить по кредитам "Приватбанка"4 ч. назад - 1612 5
Киевлянам объяснили, как наказать нарушителя правил парковкиВчера, 19:00 - 2338 12
В Украине могут изменить правила перевозки наличных через границуВчера, 16:00 - 2270 1
Коломойский вовсе перестал платить по кредитам "Приватбанка"4 ч. назад - 1612 5
Фондовая биржа Nasdaq запустила индексы на Bitcoin и EthereumВчера, 19:40 - 1366
Наблюдательный совет "Нафтогаза" продлил контракт Коболеву. Зарплата - 2 миллиона5 ч. назад - 1296 11
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)2 ч. назад - 149
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 751
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 801 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1526
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 4688 2