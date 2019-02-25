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Стив Возняк: Мы наблюдаем рост ценности биткоина

Стив Возняк: Мы наблюдаем рост ценности биткоина

Недавно соучредитель Apple Стив Возняк высказался по поводу будущего биткоина и криптовалют.

В интервью Bloomberg Юсеф Гамаль Эль-Дин задал Возняку вопрос о том, как существенное ценовое падение стоимости биткоина повлияло на его отношение к криптовалютам.

«Я не считаю, что речь идет об обесценивании, скорее мы наблюдали, как создавались огромные суммы. Человеческая психология часто ведет к провалам на фондовом рынке, многие думают «черт возьми, мне пора уходить!» Людьми движет страх, а не здравый смысл. Считалось, что биткоин может вырасти до $ 40 000, а он поднялся до $ 20 000».

Возняк напомнил, что покупал биткоины ранее, но никогда не считал себя инвестором: «Я приобрел биткоин, чтобы поэкспериментировать, как с его помощью покупать и продавать вещи по всему миру, как путешествовать и находить рестораны, принимающие эту криптовалюту”.

Когда цена биткоина взлетела до небес, Возняк продал все монеты, чтобы не превратиться в человека, который беспрестанно следит за ценой актива. При этом он добавил, что “все еще экспериментирует с биткоином на новых устройствах”.

По материалам Altcoin.info
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