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Украина входит в десятку стран по росту рынка электрокаров, - Омелян

Украина входит в десятку стран по росту рынка электрокаров, - Омелян

Украина входит в десятку стран с ростом покупки электрокаров, что хорошо влияет на экологию крупных городов страны, в частности Киева.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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“На самом деле Украина среди ТОП-10 стран мира по росту рынка электрокаров. И это очень хороший показатель. Как Министерство инфраструктуры мы всячески поддерживаем этот тренд – чтобы люди пользовались дешевым и экологичным транспортом. Мы видим, что количество владельцев электрокаров в Украине растет. И это нас очень радует, что люди сами готовы на это пойти, на этот шаг. И с целью стимулирования этого рынка мы приняли отмену НДС при импорте этих автомобилей, что удешевило их стоимость”, – сказал министр.

Омелян надеется, что в следующем году будет налажено производство такой техники в Украине.

“У нас есть прекрасная инженерная школа, у нас есть люди, которые умеют работать на автопроизводствах. Теперь нам очень важно, чтобы Украина была не просто местом, куда импортируют все старое, а местом, где производят все новое и экспортируют. И я уверен, что это можно сделать”, – отметил министр.

По материалам lb.ua
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