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ТОП-10 самых продаваемых новых электрокаров в мире

ТОП-10 самых продаваемых новых электрокаров в мире

Появилась статистика продаж электрокаров за 2018 год. Информацию опубликовало Авто24.

Любопытно, что первое место в рейтинге получила Tesla Model 3, которая год назад была на невероятном 146 месте. Такой скачок в лидеры объясняется повышением темпов производства – компания Илона Маска буквально не успевает собирать достаточное количество электрокаров, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому показатель в 145 000 электроавтомобилей для Tesla не предел.

Дальше идет китайский BAIC EC-Series с 90 600 автомобилями.

На третьем месте Nissan Leaf – самый популярный электрокар в Украине с 87 100 машинами.

Вся статистика ниже:

1. Tesla Model 3 (145 000 авто),
2. BAIC EC-Series (90 600 авто),
3. Nissan Leaf (87 100 авто),
4. Tesla Model S (50 000 авто),
5. Tesla Model X (49 300 авто),
6. JAC iEV E/S (46 500 авто),
7. BYD e5 (46 200 авто),
8. Renault Zoe (40 300 авто),
9. Chery eQ EV (39 700 авто),
10. BAIC Eu-Series (37 300 авто).

По материалам bigmir.net
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