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Государство будет платить учителям частных школ

Государство будет платить учителям частных школ

Частные школы в этом году впервые получат государственное финансирование. Постановление, регулирующее этот вопрос, принято Кабинетом министров.

Чиновники поясняют, что действуют исключительно в рамках законодательства. В частности, внедрение такого порядка финансирования было прописано в статье 78 закона Украины «Об образовании». А запустить его правительство должно было еще 1 января 2019 года.

Рассчитывать на господдержку смогут, впрочем, не все. А только те из школ, которые имеют лицензию Минобразования, начали работать до 1 сентября 2018 года, не находятся в стадии ликвидации и не проходят по делам о банкротстве. Средства будут направляться на выплату зарплат учителям и другим педработникам. А не распределенные на конец года остатки субвенции на счетах местных бюджетов можно будет израсходовать на хознужды школы – закупить мебель, оборудование, отремонтировать классы и т.д.

Распределять средства должны будут ежемесячно областные госадминистрации. При этом им нужно будет включить в перечень получателей кроме муниципальных еще и частные школы. Органы Казначейства до 15 числа каждого месяца осуществляют перечисления.

По материалам УБР
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