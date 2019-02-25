Опубликована карта загрязнения воздуха на Земле

Исследователи Descartes Labs опубликовали актуальную карту загрязнения воздуха во всём мире, где яркими пятнами и нитями отображены неблагоприятные для человека зоны. В этих местах зафиксированы самые масштабные выбросы диоксида азота, образующегося в процессе горения.

Источниками этого газа являются автомобили, электростанции, заводы, лесные пожары, строительная техника и даже газонокосилки. Ожидаемо, что наибольшая концентрация газа наблюдается в крупных городах и промышленных центрах. Однако встретить светлые нити можно и в океане – обычно это маршруты кораблей.

Составить такую карту удалось при помощи космического спутника Sentinel 5P, запущенного в октябре 2017 года. Исследователи собрали огромное множество полученных с него снимков и сформировали из них единое изображение, охватывающее всю Землю.

Sentinel 5P — лишь один из целого семейства спутников, запущенных Европейским космическим агентством и предназначенных для наблюдения за нашей планетой. Его «братья», к примеру, отслеживают изменение уровня растительности, перепады температуры и даже трещины в антарктических льдах.