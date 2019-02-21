Доходы от предоставления услуг связи в прошлом году выросли на 6,5 миллиарда - эксперты

Доходы юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций и почтовой связи по предоставлению услуг связи, выросли за 2018 год более чем на 6,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины со ссылкой на данные Госкомстата.

“Доходы юридических лиц и их обособленных подразделений, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций и почтовой связи, от предоставления услуг связи за 2018 год выросли по сравнению с 2017 годом более чем на 6,5 млрд грн и составили почти 72,6 млрд грн, из них почти 42,9 млрд грн – доходы, полученные от населения”, – говорится в сообщении.

По-прежнему, наиболее весомыми на рынке услуг связи остаются услуги подвижной (мобильной) связи – 53,1% и интернет-услуги – 16,9%.

Прирост доходов от предоставления услуг связи по сравнению с январем-сентябрем 2017 года происходил в большинстве видов деятельности. Больше всего росли доходы от оказания: услуг почтовой деятельности – на 537,6 млн грн; интернет-услуг – на 1455,1 млн грн; услуг подвижной (мобильной) связи – на 3304,5 млн грн.