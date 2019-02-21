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Украина теряет мировые позиции в производстве стали

Украина теряет мировые позиции в производстве стали

В январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года Украина утратила один пункт в мировом рейтинге металлургов, спустившись на 13-е место. Такую информацию распространила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association). Так, в прошлом месяце было зафиксировано сокращение производства стали в нашей стране на 4,9% – до 1,85 млн тонн. Всего в рейтинге принимало участие 64 страны-производителя.

В отчете указывается, что глобальная выплавка стали по итогам января 2019 года достигла 146,705 миллиона тонн. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в 2018 году металлурги выпустили без малого 1,809 млрд тонн – на 4,6%больше, чем годом ранее.

Крупнейшими производителями металла по итогам января стали:

Китай 75 млн тонн (рост на 4,3% к январю 2018 года).
Индия (9,18 млн тонн, -1,9%).
Япония (8,14 млн тонн, -9,8%).
США (7,65 млн тонн, +11%).
Южная Корея (6,2 млн тонн, -1,5%).
Россия (5,8 млн тонн, -4,5%).
Германия (3,4 млн тонн, -7,2%).
Бразилия (2,9 млн тонн, +2,3%).
Турция (2,6 млн тонн, -19,5%).
Иран (2,2 млн тонн, -2,6%).
Тайвань (2 млн тонн, +10,4%).
Италия (1,96 млн тонн, -3,6%).
Украина (1,85 млн тонн, – 4,9%).

По материалам УБР
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