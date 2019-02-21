Наиболее ощутимые риски для гривны могут проявиться во втором квартале 2019-го - мнение эксперта

Второй квартал будет наиболее сложным для национальной валюты Украины.

Такое мнение на втором Украинском Валютном Форуме высказал Александр Мартыненко, Руководитель подразделения по корпоративному анализу, группа ICU.

“Изначально мы прогнозировали на первый квартал курс в 27 гривен за доллар, а на второй квартал – 27,3 грн за доллар. Но со временем вынуждены были пересмотреть наш прогноз, поскольку работает не только фактор сезонности, но и политическая неопределенность в связи с предстоящими выборами. Также влияние оказывают агроэкспортеры, активная работа импортеров энерготоваров и потребительских товаров”, – говорит Мартыненко.



