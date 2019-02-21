НКРЭКУ изменила тариф на холодную воду в ряде областей

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение об изменении тарифа на холодное водоснабжение и водоотвод в ряде областей.

Об этом сообщил член НКРЭКУ Александр Формагей во время заседания комиссии.

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“Решение принято по вопросу 4 (О принятии постановления НКРЭКУ “О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141 “Об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод – ред. ) и по вопросу 5 (о принятии постановления НКРЭКУ “О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26 ноября 2015 № 2868” об установлении тарифов на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) – ред.) – по всем водоканалам, кроме “Винницаоблканал”, – отметил он.

Согласно решению, оптовые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатам НКРЭКУ, которые реализуют воду другим предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства (то есть оптовые тарифы) за 1 куб. м (без НДС) установлены на уровне:

КП “Черновцыводоканал” – 3,22 (водоснабжение).

Львовское ГКП “Львовводоканал” – 3,52 и 1,12 (водоснабжение и водоотведение соответственно).

“Львовводоканал” – 3,52 и 1,12 (водоснабжение и водоотведение соответственно). КП “Дрогобичводоканал” Дрогобычского городского совета Львовской области – 5,94 и 1,83 соответственно.

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для всех остальных потребителей, следующим лицензиатам, за 1 куб. м (без НДС) составят: