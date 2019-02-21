Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1 0

НКРЭКУ изменила тариф на холодную воду в ряде областей

НКРЭКУ изменила тариф на холодную воду в ряде областей

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение об изменении тарифа на холодное водоснабжение и водоотвод в ряде областей.

Об этом сообщил член НКРЭКУ Александр Формагей во время заседания комиссии.

Читайте также: Долги за жилищно-коммунальные услуги увеличились до 56 млрд грн

“Решение принято по вопросу 4 (О принятии постановления НКРЭКУ “О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141 “Об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод – ред. ) и по вопросу 5 (о принятии постановления НКРЭКУ “О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26 ноября 2015 № 2868” об установлении тарифов на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) – ред.) – по всем водоканалам, кроме “Винницаоблканал”, – отметил он.

Согласно решению, оптовые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатам НКРЭКУ, которые реализуют воду другим предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства (то есть оптовые тарифы) за 1 куб. м (без НДС) установлены на уровне:

  • КП “Черновцыводоканал” – 3,22 (водоснабжение).
  • Львовское ГКП “Львовводоканал” – 3,52 и 1,12 (водоснабжение и водоотведение соответственно).
  • КП “Дрогобичводоканал” Дрогобычского городского совета Львовской области – 5,94 и 1,83 соответственно.

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для всех остальных потребителей, следующим лицензиатам, за 1 куб. м (без НДС) составят:

  • КП “Черниговводоканал” – 8,60 и 8,41 (водоснабжение и водоотведение соответственно).
  • КП “Житомирводоканал” – 6,99 и 7,88.
  • КП “Черновцыводоканал” – 8,61 и 4,53.
  • КП “Кременчугводоканал” – 7,50 и 8,13.
  • Городскому коммунпредприятию “Николаевводоканал” – 8,91 и 7,17.
  • КП “Гортепловодэнергия” (Каменец-Подольский) – 9,13 и 7,61.
  • КП “Иванофранковскводокотехпром” – 6,58 и 8,11.
  • Львовское ГКП “Львовводоканал” – 7,94 и 4,23.
  • КП “Дрогобичводоканал” Дрогобычского городского совета Львовской области – 12,60 и 6,23.
  • КП Славянского городского совета “Славгорводоканал” – 13,89 и 8,67.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НКРЭКУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина