Долги за жилищно-коммунальные услуги увеличились до 56 млрд грн

В последние месяцы долги за жилищно-коммунальные услуги увеличились в 2 раза и составляют 56 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат Виктор Бондарь во время заседания согласительного совета ВР.

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“В бюджете заложено 20 млрд грн на так называемую монетизацию субсидий, то есть на выдачу людям живыми деньгами. 20 млрд гривен будет потрачено людьми на лекарства, продукты питания, а дальше будет увеличиваться долг за коммунальные услуги. Только за последние месяцы долги за жилищно-коммунальные услуги увеличились в 2 раза и сегодня составляют 56 млрд грн”, – отметил Бондарь

Он добавил, что есть постановление, которое после 1 мая вводит новые ограничения: если у человека есть задолженность в размере 340 грн за ЖКУ, то он теряет право на получение субсидии.

Кроме того, он напомнил, что с 1 мая на 20% поднимаются тарифы на газ на 30% – на электроэнергию.