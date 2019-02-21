"Газпром" дал прогноз цены на свой газ в Европе в 2019 году

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Российский газовый монополист “Газпром” прогнозирует среднюю экспортную цену на свой газ в Европе в 2019 году на уровне 230-250 долларов за 1 тыс. кубометров при цене 245,5 долларов в 2018 году.
Об этом сказала инвесторам в Гонконге глава “Газпромэкспорта” Елена Бурмистрова, передает агентство Reuters.
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Бурмистрова отметила, что в 2018 году доля “Газпрома” на рынке Европы выросла до 36,7% с 34,7% в 2017 году. И добавила, что пока рано говорить о том, что СПГ из США сказывается на газовом рынке Европы.
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