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"Газпром" дал прогноз цены на свой газ в Европе в 2019 году

"Газпром" дал прогноз цены на свой газ в Европе в 2019 году

Российский газовый монополист “Газпром” прогнозирует среднюю экспортную цену на свой газ в Европе в 2019 году на уровне 230-250 долларов за 1 тыс. кубометров при цене 245,5 долларов в 2018 году.

Об этом сказала инвесторам в Гонконге глава “Газпромэкспорта” Елена Бурмистрова, передает агентство Reuters.

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Бурмистрова отметила, что в 2018 году доля “Газпрома” на рынке Европы выросла до 36,7% с 34,7% в 2017 году. И добавила, что пока рано говорить о том, что СПГ из США сказывается на газовом рынке Европы.

По материалам РБК-Украина
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