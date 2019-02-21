В этом году 3,5 тыс. домохозяйств отказали в субсидии

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С мая прошлого года отказ в предоставлении субсидии получили 480 000 домохозяйств, из них 3500 домохозяйств получили отказ в этом году.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Читайте также: Укрпочта доставит пенсионерам монетизированные субсидии на оплату ЖКХ
По информации региональных подразделений по вопросам социальной защиты населения, по состоянию на 15 февраля количество домохозяйств, которым отказано в назначении субсидии с 1 мая 2018 года, составляет 480 000.
При этом в пресс-службе уточнили, что среди обратившихся за субсидией уже с начала текущего года, отказы получили 3,5 тысячи домохозяйств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В ВР взялись за платежки на газВчера, 12:30 - 3374 9
Украинцам разрешили большие "зарплаты в конвертах": что изменилось на самом делеВчера, 19:00 - 18257 8
Пенсии повысят: Порошенко подсчитал, скольким украинцам рассчитывать на рост выплатВчера, 14:00 - 1878 7
Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 17%7 ч. назад - 142 5
Xiaomi Mi 9 отрывают с руками9 ч. назад - 3654 5
Украинцам разрешили большие "зарплаты в конвертах": что изменилось на самом делеВчера, 19:00 - 18257 8
Xiaomi Mi 9 отрывают с руками9 ч. назад - 3654 5
Украинцев стали чаще не пускать в страны ЕС: главные причины5 ч. назад - 2740
Долги за жилищно-коммунальные услуги увеличились до 56 млрд грнВчера, 14:15 - 2502 1
Илон Маск взял ипотеку на $61 млнВчера, 14:30 - 2496
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)Вчера, 14:10 - 344
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 609 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1226
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 3980 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 2268 2