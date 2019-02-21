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В этом году 3,5 тыс. домохозяйств отказали в субсидии

В этом году 3,5 тыс. домохозяйств отказали в субсидии

С мая прошлого года отказ в предоставлении субсидии получили 480 000 домохозяйств, из них 3500 домохозяйств получили отказ в этом году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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По информации региональных подразделений по вопросам социальной защиты населения, по состоянию на 15 февраля количество домохозяйств, которым отказано в назначении субсидии с 1 мая 2018 года, составляет 480 000.

При этом в пресс-службе уточнили, что среди обратившихся за субсидией уже с начала текущего года, отказы получили 3,5 тысячи домохозяйств.

По материалам УНН
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