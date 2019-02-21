Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 19 0

Audi готовится выпустить четыре гибридных модели

Audi готовится выпустить четыре гибридных модели

Уже в марте 2019 года компания Audi привезет на Женевский автосалон четыре гибрида Q5, A6, A7 Sportback и A8. Автомобили смогут проезжать около 40 километров на электричестве.

Об этом сообщает пресс-служба Audi.

Самая престижная из заявленных моделей A8 L60 TFSI e quattro получила 3,0-литровый V6, который работает в паре с электромотором, 14,1 кВт батареей и 8-скоростным автоматом. В целом силовая установка выдает 443 лошадки и 700 Нм крутящего момента.

Модели Q5, A6, A7 Sportback получили более слабые моторы, которые в сумме выдают 295 лошадок и 450 Нм в базе, а также доступен более мощный вариант на 363 л. с. и 500 Нм. Тем не менее запас хода на электричестве в них такой же, как и в A8 – 40 км.

Для всех версий доступны три режима движения — полностью электрический (EV), режим Auto, когда автомобиль интеллектуально использует и электромотор, и двигатель внутреннего сгорания, а также режим Hold, используемый для зарядки батареи.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина