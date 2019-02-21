Audi готовится выпустить четыре гибридных модели

Уже в марте 2019 года компания Audi привезет на Женевский автосалон четыре гибрида Q5, A6, A7 Sportback и A8. Автомобили смогут проезжать около 40 километров на электричестве.

Об этом сообщает пресс-служба Audi.

Самая престижная из заявленных моделей A8 L60 TFSI e quattro получила 3,0-литровый V6, который работает в паре с электромотором, 14,1 кВт батареей и 8-скоростным автоматом. В целом силовая установка выдает 443 лошадки и 700 Нм крутящего момента.

Модели Q5, A6, A7 Sportback получили более слабые моторы, которые в сумме выдают 295 лошадок и 450 Нм в базе, а также доступен более мощный вариант на 363 л. с. и 500 Нм. Тем не менее запас хода на электричестве в них такой же, как и в A8 – 40 км.

Для всех версий доступны три режима движения — полностью электрический (EV), режим Auto, когда автомобиль интеллектуально использует и электромотор, и двигатель внутреннего сгорания, а также режим Hold, используемый для зарядки батареи.