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США и Китай приблизились к торговому миру: Трамп анонсировал новое соглашение

США и Китай приблизились к торговому миру: Трамп анонсировал новое соглашение

Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров “очень-очень близки” к заключению соглашения.

“Мы проведем еще один саммит, у нас будет саммит для подписания соглашения. … Надеюсь, мы сможем довести дело до конца. Но мы уже очень-очень близки”, – заявил Трамп.

Предполагая, что с обеих сторон будет достигнут дополнительный прогресс, Трамп сообщил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином в своем имении Мар-а-Лаго.

В то же время он проявил осторожность, заявив, что соглашение “может быть заключено довольно скоро, а может быть не заключено вообще”. Трамп заявил губернаторам, что, “похоже”, китайские участники переговоров вскоре продолжат работу над соглашением.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения, назначенный на 1 марта.

Трамп объяснил отказ от нового повышения пошлин на китайские товары прогрессом на переговорах. Он сообщил на своей странице в Twitter: “Торговое соглашение с Китаем (и не только оно) находится на продвинутом этапе. Отношения между нашими странами очень крепкие. Поэтому я согласился отложить повышение американских тарифов. Посмотрим, что будет дальше».

По материалам Сегодня
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