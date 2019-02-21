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НБУ предупредил о пересмотре ряда карточных комиссий в платежной системе «Простир»

НБУ предупредил о пересмотре ряда карточных комиссий в платежной системе «Простир»

Национальный банк предупредил подопечных о пересмотре ряда комиссий, которые те выплачивают друг другу во время проведения межбанковских карточных транзакций в национальной платежной системе «Простир».

В частности, вознаграждение, которое эквайер выплачивает эмитенту карточки при проведении клиентского платежа, с 1 апреля 2019 года вырастет на треть до 1,3%. А за те же операции держателя карты в сети интернет финансистам придется заплатить 1,5% (сейчас 1,2%).

Кроме того, НБУ решил установить разовую плату в размере 2 грн. для всех пользователей нацбанковских карточек в рамках тарифного плана «Вознаграждение», если те захотят снять наличные в банкомате. До сих пор по этой карте наличные операции проходили без комиссии. Соответствующие изменения закреплены протокольным решением НБУ № 57/1/2019 от 11 февраля и направлены всем участникам платежной системы телеграммой.

Чем обусловлено резкое повышение комиссионных – чиновники не поясняют. Лишь ссылаются на утвержденные ими же правила платежной системы. Не исключено, что это связано с планируемым выпуском кобейджинговых карт Простир с китайским платежным гигантом UnionPay.

А вот что совершенно точно понравится немногочисленным держателям карт национальной платежной системы, так это решение НБУ повысить лимит бесконтактных платежей без ввода PIN-кода со 100 до 300 грн. Сделать это все участники системы должны в срок до 3-х месяцев. Впрочем, не вполне ясно, почему чиновники решили остановиться именно на этой сумме. Ведь лидер украинского рынка Mastercard недавно анонсировал повышение аналогичного ограничения со 100 до 500 грн.

По материалам УБР
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