Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 11 0

В Государственном космическом агентстве объяснили, почему украинцы не летают в космос

В Государственном космическом агентстве объяснили, почему украинцы не летают в космос

В связи с большой стоимостью пилотируемых полетов на иностранных космических кораблях, отсутствием отечественных пилотируемых космических аппаратов, подготовка космонавтов в Украине не проводится.

Об этом сообщили в Государственном космическом агентстве Украины в ответ на информационный запрос.

“В связи с большой стоимостью пилотируемых полетов на иностранных космических кораблях, отсутствием отечественных пилотируемых космических аппаратов, подготовка космонавтов в Украине не проводится”, – сообщили в агентстве.

Также отметили, что космонавтов готовят страны, которые имеют программы пилотируемых полетов. Это – РФ, США, КНР.

“Космонавты европейских стран, Японии, Израиля и других стран осуществляют полеты на кораблях РФ, США”, – пояснили специалисты.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина