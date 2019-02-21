В Государственном космическом агентстве объяснили, почему украинцы не летают в космос

В связи с большой стоимостью пилотируемых полетов на иностранных космических кораблях, отсутствием отечественных пилотируемых космических аппаратов, подготовка космонавтов в Украине не проводится.

Об этом сообщили в Государственном космическом агентстве Украины в ответ на информационный запрос.

“В связи с большой стоимостью пилотируемых полетов на иностранных космических кораблях, отсутствием отечественных пилотируемых космических аппаратов, подготовка космонавтов в Украине не проводится”, – сообщили в агентстве.

Также отметили, что космонавтов готовят страны, которые имеют программы пилотируемых полетов. Это – РФ, США, КНР.

“Космонавты европейских стран, Японии, Израиля и других стран осуществляют полеты на кораблях РФ, США”, – пояснили специалисты.