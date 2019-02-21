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Представлена первая в мире SIM-карта 5G

Представлена первая в мире SIM-карта 5G

Ожидается, что к 2024 году сети 5G охватят 40% населения планеты.

Компания Gemalto объявила о выпуске первой в отрасли SIM-карты 5G.

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Карта удовлетворяет требованиям операторов, которые в этом году планируют приступить к развертыванию коммерческих сетей нового поколения. Точнее говоря, новинка соответствует спецификации ETSI 3GPP и рекомендациям SIMalliance, будучи единственным решением, способным обеспечить доступ к сети 5G.

Как утверждается, SIM-карта Gemalto 5G обеспечивает не только улучшенную конфиденциальность данных и бесперебойный глобальный роуминг 5G, но также является первой картой, в которой добавлена улучшенная защита от взлома. К ключевым преимуществам новой SIM-карты 5G отнесена полная анонимность сквозных идентификаторов абонентов благодаря встроенной системе шифрования. Она исключает возможность неправомерного использования информации для поиска и отслеживания лиц или сбора личных данных и обеспечивает соответствие операторов мобильной связи таким нормативам, как GDPR.

Карта станет доступна в стандартных форм-факторах и как eSIM уже в текущем полугодии.

По материалам internetua.com
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