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Vodafone впервые подключил 5G-смартфоны к своей сети

Vodafone впервые подключил 5G-смартфоны к своей сети

Оператор сотовой связи Vodafone сообщил в среду об успешном тестовом подключении смартфонов 5G к своей сети, проведенном в рамках подготовки к запуску сетей следующего поколения в ряде европейских городов в конце этого года.

Vodafone заявил, что в ходе испытаний в Мадриде и Барселоне был совершён видеозвонок со сверхвысоким разрешением 4K со скоростью, в 10 раз превышающей возможности нынешней технологии 4G.

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Глобальный коммерческий запуск сетей 5G ожидается в 2020 году, и некоторые страны во главе с США, Китаем и Южной Кореей уже провели пробное развёртывание сетей следующего поколения в небольших масштабах.

По материалам 3dnews.ru
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