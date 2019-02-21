В ВР взялись за платежки на газ

В ВР разработан проект постановления о мерах по прекращению “необоснованного начисления” платежей за газ бытовым потребителям. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

“На прошлой неделе мы договорились о создании рабочей группы по подготовке постановления о принятии мер для прекращения необоснованного начисления платежей за потребительский газ бытовым потребителям… Сегодня главы фракций после ознакомления… подпишут этот документ. Соответственно, в среду будет возможность его рассмотреть на комитете, и в четверг его проголосовать”, – отметил спикер.

Правительство заставит НАК “Нафтогаз” установить счетчики тем, у кого их нет.

Напомним, в ноябре 2018 НКРЭКУ приняла решение, которым запретила операторам газораспределительных сетей проводить доначисления в платежки за природный газ.

3 января в “Нафтогазе” заявили о незаконном доначислении потребителям дополнительных объемов газа.

Позже министр социальной политики Андрей Рева заявил, что платежки с завышенными тарифами за газ, которые пришли людям, являются незаконными, и платить за них не нужно.