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В ВР взялись за платежки на газ

В ВР взялись за платежки на газ

В ВР разработан проект постановления о мерах по прекращению “необоснованного начисления” платежей за газ бытовым потребителям. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

“На прошлой неделе мы договорились о создании рабочей группы по подготовке постановления о принятии мер для прекращения необоснованного начисления платежей за потребительский газ бытовым потребителям… Сегодня главы фракций после ознакомления… подпишут этот документ. Соответственно, в среду будет возможность его рассмотреть на комитете, и в четверг его проголосовать”, – отметил спикер.

Правительство заставит НАК “Нафтогаз” установить счетчики тем, у кого их нет.

Напомним, в ноябре 2018 НКРЭКУ приняла решение, которым запретила операторам газораспределительных сетей проводить доначисления в платежки за природный газ.

3 января в “Нафтогазе” заявили о незаконном доначислении потребителям дополнительных объемов газа.

Позже министр социальной политики Андрей Рева заявил, что платежки с завышенными тарифами за газ, которые пришли людям, являются незаконными, и платить за них не нужно.

По материалам УНН
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