В ВР взялись за платежки на газ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В ВР разработан проект постановления о мерах по прекращению “необоснованного начисления” платежей за газ бытовым потребителям. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
“На прошлой неделе мы договорились о создании рабочей группы по подготовке постановления о принятии мер для прекращения необоснованного начисления платежей за потребительский газ бытовым потребителям… Сегодня главы фракций после ознакомления… подпишут этот документ. Соответственно, в среду будет возможность его рассмотреть на комитете, и в четверг его проголосовать”, – отметил спикер.
Правительство заставит НАК “Нафтогаз” установить счетчики тем, у кого их нет.
Напомним, в ноябре 2018 НКРЭКУ приняла решение, которым запретила операторам газораспределительных сетей проводить доначисления в платежки за природный газ.
3 января в “Нафтогазе” заявили о незаконном доначислении потребителям дополнительных объемов газа.
Позже министр социальной политики Андрей Рева заявил, что платежки с завышенными тарифами за газ, которые пришли людям, являются незаконными, и платить за них не нужно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионерам единовременно выплатят 2410 гривен компенсации2 ч. назад - 2331 11
Жителей столицы становится все больше: откуда едутВчера, 20:00 - 3340 6
Из-за чего увольняются украинцыВчера, 14:00 - 3552 5
В ВР взялись за платежки на газОколо часа назад - 475 3
Газ для промышленности подешевеет на 15%4 ч. назад - 947 3
Кому больше всех повысят пенсию в марте - экспертВчера, 21:00 - 3576
Из-за чего увольняются украинцыВчера, 14:00 - 3552 5
Эксперты определили десятку автомобилей-долгожителей8 ч. назад - 3465
Жителей столицы становится все больше: откуда едутВчера, 20:00 - 3340 6
Пенсионерам единовременно выплатят 2410 гривен компенсации2 ч. назад - 2331 11
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 496 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1055
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 3561 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 2125 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 3723 4