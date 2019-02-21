В Канаде "накрыли" международную сеть по отмыванию денег

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Канадские правоохранители пресекли деятельность крупной международной группировки по отмыванию средств, заработанных преступным путем.
Как сообщили в Королевской канадской конной полиции, которая возглавляла расследование, к операции привлекли полицию Торонто и Монреаля, а также налоговую службу – в целом около 300 человек.
Отмечается, что в результате спецоперации в Торонто и Монреале были одновременно задержаны 17 человек, изъято средств на 32,8 млн долларов и большое количество наркотиков.
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По словам суперинтенданта Королевской канадской конной полиции Мартины Фонтейн, сеть была способна отмывать миллионные суммы и имела очень сложную структуру.
Задержания стали результатом двухлетнего расследования, начатого весной 2016 года. Подозреваемые, вероятно, собирали деньги у преступных организаций Монреаля и переправляли их с помощью отдельных лиц и обменных пунктов в Торонто. Деньги также пересылались по неофициальным каналам через ОАЭ, Иран, США и Китай в страны-экспортеры наркотиков, такие как Колумбия и Мексика.
Хотя операция в целом была успешна и привела к распаду международной преступной группы, трем злоумышленникам удалось избежать ареста, их объявили в розыск.
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