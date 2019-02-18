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Фонд гарантирования за два года продал недвижимости банков на 3,6 миллиарда

Фонд гарантирования за два года продал недвижимости банков на 3,6 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение 2017-2018 годов продал более 1,6 тыс объектов недвижимости, находящихся на балансе неплатежеспособных банков, на 3,62 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

“У Фонда гарантирования за последние годы накопился немалый опыт работы с недвижимостью. Только в течение 2017-2018 годов было реализовано более 1,6 тыс. объектов на 3,62 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Доля недвижимости в общем портфеле активов ликвидируемых банков по состоянию на 1 января 2019 года составляет 9% – это 21 млрд грн по балансовой стоимости и 13 млрд грн по данным независимых оценщиков. Земля составляет половину этих активов, еще 30% – объекты коммерческой недвижимости и 20% – жилье.

По материалам УКРИНФОРМ
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