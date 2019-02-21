Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 14 0

Газ для промышленности подешевеет на 15%

Газ для промышленности подешевеет на 15%

НАК “Нафтогаз Украины”, в зависимости от объемов закупки и условий оплаты, с 1 марта предлагает газ по цене 7 405 – 8 160 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также: Украинцы могут пожаловаться на тарифы за газ и свет через мобильное приложение

По сравнению с ценами на февраль 2019 года, в марте цены снижены на 14,5-15,1%, уточняют в “Нафтогазе”.

Минимальная цена на природный газ для промышленных потребителей снижена на 15% по сравнению с февралем – до 7 405 грн с 8 717 грн за тыс. кубометров; максимальная цена снижена на 14,5% – до 8 160 грн с 9 549 грн за тыс. кубометров газа.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина