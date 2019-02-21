Газ для промышленности подешевеет на 15%

НАК “Нафтогаз Украины”, в зависимости от объемов закупки и условий оплаты, с 1 марта предлагает газ по цене 7 405 – 8 160 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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По сравнению с ценами на февраль 2019 года, в марте цены снижены на 14,5-15,1%, уточняют в “Нафтогазе”.

Минимальная цена на природный газ для промышленных потребителей снижена на 15% по сравнению с февралем – до 7 405 грн с 8 717 грн за тыс. кубометров; максимальная цена снижена на 14,5% – до 8 160 грн с 9 549 грн за тыс. кубометров газа.