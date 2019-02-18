Brexit: депутаты партии Мэй готовы отложить выход Британии из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сталкивается с угрозой нового восстания со стороны консервативных депутатов, которые намерены избежать выхода страны из ЕС без соглашения.

Об этом сообщает Sky News.

Около 35 депутатов Консервативной партии могут поддержать решение Палаты общин отложить выход Великобритании из ЕС, если премьер-министр не сможет обеспечить достаточную поддержку для своего соглашения по Brexit.

Группа депутатов-консерваторов Brexit Delivery Group предупредила, что может проголосовать за требование продолжить членство Британии в ЕС на следующей неделе.

Премьер-министр все еще пытается получить “юридически обязывающие изменения” от ЕС в соглашении по ирландской границе.

В эти выходные Мэй проведет переговоры с лидерами ЕС на саммите с лидерами арабских стран в Шарм-эль-Шейхе в рамках последних попыток добиться изменений.

Если она не представит свое соглашение по Brexit в Палату общин для еще одного “значимого” голосования до среді, Мэй пообещала разрешить депутатам голосовать за варианты Brexit в тот же день.