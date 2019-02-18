Налоговая обнародовала количество ФЛП и суммы уплаты ЕСВ

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По состоянию 1 февраля 2019 года на учете в Украине находится 1 778 тыс. физических лиц предпринимателей (ФЛП), из них 1 252 тыс. плательщиков единого налога.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
По данным ГФС, в 2018 году прекратили свою деятельность 196,0 тыс. физических лиц предпринимателей и взято на учет вновь созданных 273,7 тыс. физических лиц – предпринимателей.
Информация о физических лицах – предпринимателях, находящихся на учете в органах ГФС
Как отметили в ГФС, за 2018 год ФЛП увеличили уплату единого социального взноса на 38% с 14,235 млрд грн до 19,646 млрд грн. В то же время в целом по Украине поступления ЕСВ выросли на 26% с 180,805 млрд грн до 228,024 млрд грн.
Информация о поступлениях по единому взносу, тыс. грн
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